SJM: Capturan a “Los Depredadores de la Ruta”, implicados en atentados a transportistas

La Policía Nacional logró la captura de una banda de delincuentes conocida como “Los Depredadores de la Ruta” en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM). Según las investigaciones preliminares, sus integrantes estarían involucrados en el atentado contra un chofer de la empresa San Germán ocurrido el último fin de semana en San Martín de Porres (SMP), así como en el ataque a una combi que terminó con la vida de un pasajero.

Durante el operativo, las autoridades hallaron en el interior de una vivienda una caja fuerte con más de diez mil soles, presuntamente dinero ilícito producto de extorsiones a transportistas en diversas zonas de San Juan de Miraflores.

Asimismo, los agentes encontraron cuadernos con anotaciones de montos de dinero y claves que serán analizadas, pues no se descarta que fueran utilizadas para coordinar cobros extorsivos a empresas de mototaxi y transporte público.

TENÍAN ARMA, DROGAS Y CHIPS DE CELULAR

La Policía también incautó un arma de fuego, municiones de distintos calibres, radios de comunicación, teléfonos celulares, tarjetas SIM y drogas. Además, se halló un bloqueador de GPS, lo que evidencia el alto nivel de peligrosidad y la capacidad operativa de esta banda criminal.