Jefe de la PNP respalda a coronel Montufar tras denuncia de robo: “Es un agente valiente”

Después de que el último fin de semana Panorama revelara la denuncia de un empresario contra ocho agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre ellos el coronel Juan Carlos Montufar, el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, salió en respaldó de Montufar.

En declaraciones, el jefe de la PNP aseguró que la autoridad señalada tiene una carrera irreprochable dentro de la institución, ya que, siempre se enfoca en la lucha contra la criminalidad, sin embargo, precisó que el caso debe investigarse.

“Mi respaldo total a uno de los policías que ha asomado en los últimos tiempos. Es sumamente valiente, corajudo, un policía que trabaja 23 horas y medía al día. Todo debe investigarse de manera prolija, pero con mayor índice”, declaró.

INSPECTORIA COMENZÓ INDAGACIONES

Tras la denuncia de Panorama, la Inspectoría de la Policía comenzó las indagaciones respectivas del caso, que no solo involucra al jefe de la División de Robos de la Dirincri, sino que a otros ocho agentes de la PNP.