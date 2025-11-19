Llevan al depósito combi “Chingona y Cabrona” que tenía más de 80 mil soles en multas

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) incautó varios vehículos que acumulaban miles de soles en papeletas durante diversos operativos realizados en la capital. Entre las unidades retenidas y trasladadas al depósito del Callao se encontraba una combi de placa F7J-777, denominada “Chingona y Cabrona”, que registraba más de 80 mil soles en multas en la zona de Caquetá.

El subdirector de Fiscalización de la ATU, Luis Rivera, señaló que dicha unidad representaba un serio peligro para los transeúntes, ya que operaba de manera informal. “No contaba con revisión técnica ni SOAT”, indicó el funcionario al detallar las irregularidades detectadas.

Además de este vehículo, varias unidades adicionales fueron incautadas y llevadas al depósito del Callao. Según Rivera, muchas de estas intervenciones se concretaron gracias al sistema de cámaras de seguridad distribuidas en distintos puntos de la ciudad, lo que ha fortalecido la fiscalización electrónica y permitido ubicar a los conductores infractores.

MINIVÁN CON MÁS DE 200 MIL SOLES EN MULTAS

Otra de las unidades intervenidas fue una miniván de placa F5F-170, que acumulaba más de 200 mil soles en papeletas. Esta unidad fue detenida durante un operativo en la avenida Javier Prado, y según la ATU, el conductor intentó darse a la fuga y no contaba con licencia de conducir.