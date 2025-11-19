Llega al Perú estatua hiperrealista de Jesucristo bendecida por el Papa León XIV

La estatua hiperrealista de Jesucristo resucitado, creada por el escultor peruano Walt Wizard, ya se encuentra en el Perú luego de su paso por El Vaticano, donde fue bendecido por el Papa León XIV.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, Walt Wizard habló sobre su experiencia conociendo al Santo Padre 6y el orgullo que sintió al ver que bendijo su escultura, asimismo, agradeció a todas las personas que permitieron su encuentro con el Papa.

"Fue muy emocionante el poder lograr toda esa travesía y poder llegar allá a Roma y estar frente al Papa León XIV. Fue un momento muy bendecido, nunca perdí la fe y agradezco a todas las personas involucradas que lograron que sea posible ese momento", dijo.

"EL CUERPO DE CRISTO"

Asimismo, Walt Wizard precisó que la estatua de Cristo resucitado forma parte de un proyecto denominado "El Cuerpo de Cristo" que, de no haber mayores inconvenientes, estará listo el próximo año.