Van a buscar a escolar y lo atacan con un sable en SMP: menor fue herido en el brazo

En los exteriores del colegio Villa Angelica de San Martín de Porres (SMP) se registró una gresca después de que un grupo de menores de edad fueran a buscar a un escolar para atacarlo con piedras, palos y hasta un sable. Producto al enfrentamiento, un alumno resultó herido en el brazo.

De acuerdo a la revelación de uno de los padres de familia de los escolares del plantel, los implicados en este caso pertenecerían a una pandilla, por lo que, exigió mayor vigilancia en la zona antes de que se vuelva a registrar un hecho similar.

“Una pandilla llegó al colegio y atacaron a un alumno del primero de secundaria. Esto sucede por falta de seguridad. Este hecho (de la golpiza) es por responsabilidad del director que tiene que poner seguridad, debe llamar a la policía o serenazgo. No hay seguridad”, comentó.

¿CÓMO HA REACCIONADO LA AUTORIDAD DEL PLANTEL?

Al ser consultado sobre el pronunciamiento de alguna autoridad del plantel sobre este suceso, el padre de familia declaró que el director ha optado por el silencio. “Hasta ahorita no se pronuncia, ni siquiera por los grupos de WhatsApp del colegio”.