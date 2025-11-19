24 Horas Edición Medio Día

Miraflores: Policía captura a dos delincuentes dedicados al robo de vehículos

Dos sujetos con amplio prontuario fueron capturados cuando intentaban sustraer un auto en Miraflores. Los delincuentes usaban un falso taxi como fachada para comerte sus delitos.



La Policía Nacional logró detener a dos delincuentes dedicados al robo de vehículos en distintas zonas de Miraflores. Los sujetos se movilizaban en un automóvil con casquete de taxi, simulando ser conductor y pasajero para no levantar sospechas.

Las cámaras de seguridad del municipio permitieron identificar a la banda cuando forzaba las puertas de varios autos usando un peine metálico para abrirlas y escapar con las unidades. Afortunadamente, no lograron concretar el robo y fueron capturados de inmediato.

Una de las modalidades que usaban los delincuentes es que, una vez que se apoderaban de un auto, llamaban a los propietarios para extorsionarlos exigiendo fuertes sumas de dinero; sin embargo, tras recibir los depósitos, las unidades nunca eran devueltas.

ANTECEDENTES PENALES

La Policía Nacional recuperó a tiempo un automóvil que estos delincuentes intentaron sustraer durante la madrugada de este miércoles. Ambos sujetos cuentan con amplios antecedentes y han cumplido condenas en un penal de la capital.

La institución policial maneja la hipótesis de que los detenidos estarían vinculados a una organización criminal que estaría involucrada en diversos robos cometidos en varios distritos de Lima, especialmente en la zona sur de la capital.


