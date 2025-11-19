Miraflores: Policía captura a dos delincuentes dedicados al robo de vehículos

La Policía Nacional logró detener a dos delincuentes dedicados al robo de vehículos en distintas zonas de Miraflores. Los sujetos se movilizaban en un automóvil con casquete de taxi, simulando ser conductor y pasajero para no levantar sospechas.

Las cámaras de seguridad del municipio permitieron identificar a la banda cuando forzaba las puertas de varios autos usando un peine metálico para abrirlas y escapar con las unidades. Afortunadamente, no lograron concretar el robo y fueron capturados de inmediato.

Una de las modalidades que usaban los delincuentes es que, una vez que se apoderaban de un auto, llamaban a los propietarios para extorsionarlos exigiendo fuertes sumas de dinero; sin embargo, tras recibir los depósitos, las unidades nunca eran devueltas.

ANTECEDENTES PENALES

La Policía Nacional recuperó a tiempo un automóvil que estos delincuentes intentaron sustraer durante la madrugada de este miércoles. Ambos sujetos cuentan con amplios antecedentes y han cumplido condenas en un penal de la capital.

La institución policial maneja la hipótesis de que los detenidos estarían vinculados a una organización criminal que estaría involucrada en diversos robos cometidos en varios distritos de Lima, especialmente en la zona sur de la capital.