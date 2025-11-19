Miraflores: Delincuentes en camioneta asaltan a mujer que regresaba de hacer ejercicios

En el distrito de Miraflores, una mujer se convirtió en una nueva víctima de la criminalidad, luego que delincuentes a bordo de una camioneta la asaltaran en la puerta de un edificio en pleno estado de Emergencia en Lima y Callao.

El hecho ocurrió en horas de la noche del último martes. La víctima se encontraba regresando a su hogar en la cuadra 9 del jirón Chiclayo, tras realizar ejercicios, cuando fue interceptada por una camioneta de la cual descendieron dos sujetos.

Los facinerosos encañonaron a la fémina para que no ponga resistencia al robo de su teléfono celular. Asimismo, la mujer habría sido víctima de tocamientos indebidos durante el asalto.

CONSTANTES ASALTOS

24 Horas Mediodía conversó con los vecinos de la zona, quienes señalaron que no es la primera vez que ocurren este tipo de robos bajo la misma modalidad y exhortaron al Municipio para que intensifique la presencia de serenos en la zona, principalmente en horas de la noche.