SMP: Policías resguardan cochera de "El Rápido" tras atentado a balazos

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), vienen resguardando el taller de la empresa de transporte público "El Rápido", ubicado en la zona de Chuquitanta, San Martín de Porres (SMP), tras el último atentado a balazos por parte de presuntos extorsionadores.

Las cámaras de 24 Horas Mediodía llegaron hasta el lugar de los hechos y lograron registrar la presencia de un patrullero policial y motorizados de la División de "Los Halcones", resguardando en las inmediaciones de la cochera.

Como se recuerda, en horas de la madrugada de este miércoles, dos sujetos a bordo de una motocicleta realizaron entre 5 y 6 disparos contra el portón del taller para luego huir con rumbo desconocido aprovechando la oscuridad de la noche.

POSIBLE PARO

En horas de la mañana, el portón se abría por momentos para permitir la salida de algunos buses, sin embargo, algunos choferes señalaron que no operarían con normalidad y acatarían un paro de transportistas de 48 horas.