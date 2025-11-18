Independencia: detienen a dos presuntos extorsionadores tras cobrar dinero en botica

Dos personas fueron detenidas en las inmediaciones de una botica en Independencia luego de, según la Policía Nacional, recoger dinero producto de extorsiones contra transportistas del Cono Norte. La intervención fue presentada en una conferencia encabezada por el coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri.

Revoredo informó que la captura se dio con evidencias directas, incluida la incautación del dinero recién retirado. “La Policía pone en conocimiento la intervención de dos personas con evidencias objetivas, con la incautación del dinero, producto de esta violencia criminal. Estos irrecuperables cometen atentados gravosos, disparan contra unidades móviles y, en algunos casos, atentan contra la vida de nuestros hermanos transportistas”, declaró.

SOBRE LOS DETENIDOS

Los detenidos fueron identificados como Fiorela Galarza Basilio y Rail Serrano Gallardo, señalados como presuntos integrantes de una organización dedicada al cobro extorsivo y que tendría conexiones con el grupo criminal extranjero conocido como Los Desa. Según la Dirincri, esta red mantiene bajo amenaza constante a mototaxistas y conductores de la zona.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la mujer detenida tendría un rol clave dentro del circuito del cobro de cupos. “Se intervino a una persona de nacionalidad peruana que retiraba dinero de un agente bancario. En la persecución se ubicó a la autora intelectual y material de este circuito. Ante las evidencias obtenidas, esta persona ha aceptado voluntariamente dedicarse a este rubro”, indicó el jefe policial.