Caos vehicular por concierto de Shakira y manifestación de mineros

Una gran congestión vehicular se registró la noche de este martes 18 de noviembre en los alrededores del Estadio Nacional, debido al último concierto de la cantante colombiana Shakira.

Sin embargo, el caos en las calles no se debió únicamente al espectáculo, sino también a una manifestación de mineros informales que exigen la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

En diálogo con 24 Edición Central, varios conductores señalaron que las demoras en el tráfico superaban ampliamente las registradas en días habituales. Muchos indicaron que el tiempo de traslado se incrementó significativamente, afectando el flujo vehicular en zonas aledañas y principales avenidas de la capital.