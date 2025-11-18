Ositran anunciará tarifa final del TUUA en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez este 19 de noviembre

Faltan pocas horas para que Ositran revele el valor final de la Tarifa por Uso de Aeropuerto del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La expectativa sobre el monto genera preocupación entre las autoridades y la concesionaria Lima Airport Partners, que advirtió que, ante un escenario en el que la tarifa sea anulada, podrían emprender acciones legales contra el Estado peruano.

Durante la sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, Catherine Pacheco, gerente de asuntos legales de Lima Airport Partners, señaló que existe presión para que la TUA de transferencia sea cero, lo que la empresa no aceptará: “Aparentemente habría una intención de tener una TUA de transferencia cero, cosa que nosotros no vamos a aceptar y tomaremos las acciones legales que correspondan”, indicó.

Pacheco añadió que se han hecho afirmaciones subjetivas sobre la tarifa sin sustento técnico, lo que contraviene los compromisos contractuales del Estado peruano y pone en riesgo las garantías del contrato de concesión.

ACUERDO CONSENSUADO

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, respondió que el Gobierno busca un acuerdo consensuado: “Como poder ejecutivo buscamos una solución definitiva, consensuada y técnicamente sustentada, que respete el contrato, la normativa vigente y la estabilidad jurídica sobre la cual se sostiene la inversión en el nuevo terminal Jorge Chávez y en todo el sistema aeroportuario”, sostuvo.

Por su parte, Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), explicó que la TUA provisional que actualmente se cobra debería suspenderse hasta que OSITRAN anuncie la tarifa final. Según indicó, dependiendo del monto definitivo, se evaluará si corresponde que el Estado peruano compense a Lima Airport Partners por el uso del aeropuerto.

Entre las alternativas evaluadas estaba que el costo de la TUUA se incluya directamente en el pasaje aéreo, pero Gutiérrez señaló que esta opción fue descartada, ya que Lima Airport Partners rechazó esta posibilidad.