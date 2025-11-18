PNP saluda decisión de justicia paraguaya de admitir extradición de “El Monstruo”

La jueza penal de garantías Clara Ruíz Díaz, en Paraguay, admitió la solicitud de extradición de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, requerida por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Independencia. Tras casi cuatro años de su detención en territorio paraguayo, el peligroso delincuente está más cerca de regresar al Perú para responder por los delitos que se le imputan.

Desde la Policía Nacional, la noticia fue recibida con optimismo. El comandante general Óscar Arriola saludó el pronunciamiento judicial, e indicó que, si Moreno decide allanarse al proceso, podría llegar en un plazo de tres a seis meses. Sin embargo, si opta por interponer recursos impugnatorios, el trámite podría extenderse aún más, como ya ocurrió cuando rechazó la extradición abreviada.

El expediente judicial paraguayo detalla que Moreno es requerido por los delitos de secuestro —con una expectativa de pena de hasta 30 años— y organización criminal —con una expectativa de 20 años—, basados principalmente en el caso de la empresaria Jackeline Salazar. El documento también revela que su defensa intentó anular los primeros actos tras su detención alegando que pasó siete días sin abogado.

INVESTIGACIONES ABIERTAS

Arriola indicó que existen investigaciones abiertas respecto a las irregularidades denunciadas, recordando que siete agentes vinculados al caso ya fueron detenidos. La defensa de Moreno tiene cinco días para presentar una apelación; si esta es rechazada, la cuenta regresiva para su extradición continuará, mientras las autoridades evalúan su eventual internamiento en un centro de máxima seguridad del país.