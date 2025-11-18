Presidente José Jerí: “Se ha controlado el crecimiento de la delincuencia y ahora toca disminuirlo”

Durante las últimas semanas, el presidente José Jerí ha encabezado visitas a penales, participado en megaoperativos y supervisado la instalación de puestos de comando como parte del estado de emergencia declarado para enfrentar la inseguridad ciudadana. Sin embargo, pese a estas acciones, los atentados contra buses de transporte público y los casos de extorsión han continuado registrados en distintas zonas del país.

A cuatro días de que concluya la medida, el mandatario adelantó que el estado de emergencia será prorrogado porque, según afirmó, ha permitido “controlar el crecimiento de la delincuencia y criminalidad”. Jerí señaló que las cifras encontradas al inicio mostraban una tendencia ascendente y que ahora corresponde revertirla mediante un trabajo sostenido, cuyo balance oficial aún está pendiente.

Para el exviceministro del Interior Ricardo Valdés, la situación real no ha variado. Sostuvo que los niveles de criminalidad se mantienen tan altos como durante la gestión anterior y que los atentados, las muertes y las denuncias por extorsión no han disminuido. Además, cuestionó que el Gobierno esté priorizando una estrategia comunicacional por encima de una respuesta operativa que necesita la ciudadanía.

INTERVENCIÓN A BÚNKER

En contraste, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, aseguró que los resultados del estado de emergencia “son evidentes”. Como prueba, mencionó la reciente intervención de un búnker donde se detuvo a 11 presuntos delincuentes, además de la incautación de explosivos, armas de fuego y una granada de guerra. Según precisó, los operativos han permitido un incremento del 45% en el número de detenidos.