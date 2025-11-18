"Disparé, pero no directo al alférez": La escalofriante confesión del sujeto que asesinó a policía en Carabayllo

La Policía Nacional capturó a tres presuntos integrantes de la banda criminal “Los Malditos de Puente Piedra”, implicados en el asesinato del alférez Jhordy Escobedo Mory, de 24 años, ocurrido el pasado 23 de octubre. Entre los detenidos se encuentra Máximo Enrique López Yllaconza, alias Máx, quien confesó haber disparado contra el joven oficial.

“Disparé, pero no directo al alférez… dos nomás hice”, admite el detenido en un video difundido por la Policía, donde también detalla que usó una pistola y que el arma fue abandonada en el vehículo utilizado para escapar, un auto Nissan ya incautado por las autoridades.

HECHO NO SERÍA AISLADO

Según la División de Investigación de Homicidios, este ataque no habría sido un hecho aislado. Minutos antes del crimen, cámaras de seguridad registraron a los mismos sujetos intentando asaltar a un transeúnte a pocas cuadras de donde ocurrió el homicidio. La reconstrucción policial señala que los delincuentes dispararon hasta cinco veces contra el alférez Escobedo. Mientras alias Máx atacó por la parte posterior del vehículo del agente, alias Gordo Alfredo y alias Pelado —aún prófugo— llegaron por el frente. El tercer detenido, identificado como alias Kevin, habría sido el conductor del auto que facilitó la huida.

La investigación apunta a que detrás del crimen estaría alias Cachete, lugarteniente de la organización liderada por “El Monstruo”, uno de los grupos criminales más violentos de Lima Norte. “Esta banda criminal obedecería a alias Cachete”, afirmó el coronel Morales. Alias Cachete, quien tiene cinco requisitorias por secuestro, es considerado por la Brigada Especial contra el Crimen como un operador activo desde el extranjero. Fuentes policiales señalan que alias Cachete se encontraría en Bolivia, desde donde seguiría coordinando actividades delictivas en el Perú, incluyendo extorsiones y ataques armados en Lima Norte.