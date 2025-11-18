¡En pleno estado de emergencia! Atacan a balazos taller de la empresa 'El Rápido' en SMP

La violencia contra el transporte público no da tregua. La puerta del patio principal de la empresa El Rápido, ubicada en la zona de Chuquitanta, en San Martín de Porres, fue atacada a balazos durante la madrugada, pese al estado de emergencia vigente en Lima y Callao.

Cámaras de seguridad registraron cómo dos sujetos llegaron hasta el lugar y abrieron fuego contra el portón del taller: al menos seis impactos quedaron marcados en la estructura metálica. Durante la mañana, el portón baleado se abría por momentos para permitir la salida de algunos buses. Sin embargo, conductores de la empresa señalaron que no operarían con normalidad y que acatarían un paro de 48 horas ante el clima de inseguridad.

MÁS ATENTADOS

Este nuevo ataque se suma a una serie de atentados que El Rápido ha enfrentado a lo largo del año. Vecinos y choferes indicaron que la empresa ya pagaba cupos a una organización criminal, pero en las últimas semanas habría surgido una segunda banda exigiendo más dinero. Una residente aseguró que antes ya habían recibido mensajes extorsivos y que incluso un vehículo cercano fue baleado por la misma disputa.

De manera simultánea, la empresa Pegaso también sufrió un duro golpe esta madrugada: un incendio de grandes proporciones afectó al menos seis de sus buses. Peritos de criminalística trabajan junto al propietario para determinar el origen del siniestro, mientras se manejan dos hipótesis: un ataque extorsivo o un cortocircuito.