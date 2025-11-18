Placas mÃ¡s grandes y con holograma de seguridad deberÃ¡n tener motocicletas desde el 17 de diciembre

Desde el próximo 17 de diciembre, nuevas placas con holograma de seguridad entrarán a circular, según la disposición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La medida busca mejorar la identificación de este tipo de vehículos y también aplicará a las mototaxis.

Jorge Tamayo, gerente de operaciones de la Asociación Automotriz del Perú, explicó que las nuevas placas tendrán siete dígitos y se implementarán en los vehículos que se comercialicen a partir de esa fecha.

"Es una placa que, a diferencia de la actual, tiene mayor dimensión, letras más grandes y fondo blanco. Esto permitirá que sea captada más rápido y sea más legible", indicó.

Entre sus características principales, la matrícula contará con un holograma de seguridad y un código QR que incluirá información del vehículo y el número de placa. Además, dispondrá de sellos de agua, lo que hará que sea muy difícil de falsificar, afirmó Tamayo.

El reglamento también incorpora una placa olográfica adicional, que se colocará en la parte delantera, sobre el faro de la motocicleta, y que contendrá toda la información de la matrícula.

REPLAQUEO EN TODAS LAS MOTOS

Respecto al replaqueo de motocicletas ya en circulación, Tamayo indicó que el proceso comenzará en febrero de 2026 y se extenderá hasta 2031, empezando con el numero cero hasta el 9. Los vehículos que no cumplan con esta medida serán sancionados.