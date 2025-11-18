Extradición de Erick Moreno Hernández podría concretarse en 6 a 10 meses

El Poder Judicial de Paraguay aprobó, a pedido de la justicia peruana, la extradición de Erick Moreno Hernández, conocido como “El Monstruo”, líder de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”.

La solicitud fue realizada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Independencia, que pide su entrega por dos delitos: el secuestro de una empresaria, dueña de un gimnasio en Los Olivos, y organización criminal.

El jefe de la Policía Nacional, Óscar Arriola, señaló que la extradición de alias “El Monstruo” podría concretarse en un plazo de entre seis y diez meses. "El proceso de extradición de alias ‘El Monstruo’ podría demorar entre tres y seis meses si Erick Moreno Hernández acepta su entrega. Si decide impugnar, el tiempo se extenderá hasta en 10 meses", explicó.

Una vez que Erick Moreno Hernández llegue a Perú, Arriola indicó que será recluido en un penal sin posibilidad de comunicación externa. "Si desde el extranjero ha cometido varios crímenes, imagínese estando en Perú si tuviera contacto con alguien de su organización", precisó.

POLICÍAS INVOLUCRADOS CON “EL MONSTRUO”

El jefe policial recordó que ya se detuvo a siete policías y otros actores vinculados a la red criminal de alias “El Monstruo”. Además, se recopilará evidencia de los celulares incautados a Moreno Hernández durante su captura en Paraguay. "En esos teléfonos debe haber información valiosa que se analizará al milímetro, caiga quien caiga", afirmó.