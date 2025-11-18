Caen mujeres con celulares reportados como robados en Santa Anita: intentaron escapar

En un operativo realizado por los agentes del serenazgo en las calles de Santa Anita, pudieron dar con la intervención de dos mujeres, quienes tenían celulares reportados como robados en su posesión. Las detenidas venían siendo seguidas por las cámaras de seguridad del distrito.

De acuerdo a las declaraciones de la subgerenta de fiscalización y transporte, las féminas intentaron evadir el trabajo de los efectivos tratando de evadir sus responsabilidades subiendo a un vehículo público.

“Tras analizar las imágenes de las cámaras de seguridad, se les observó con cantidades inusuales de celulares en su posesión. Por eso, comunicamos a nuestras unidades móviles y motorizados (…) En un afán de disuadir a la Policía y serenos, las señoras intentaron despistarlos subiendo a un bus de transporte público”, comentó.

TELÉFONOS HABÍAN SIDO REPORTADOS COMO ROBADOS

Durante la intervención los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se dieron con la sorpresa de que cuatro de los 15 teléfonos que tenían las mujeres en su posesión, habían sido reportados como robados.