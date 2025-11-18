Ministro del Interior sobre prórroga del estado de emergencia: “Policías trabajarán vestidos de civil”

Luego de que el Gobierno de José Jerí anunciara la prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao para luchar contra la ola criminal, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio, compartió detalles de lo que implica la extensión de la medida.

En declaraciones a los medios de comunicación, el ministro del Interior aseguró que más de la mitad de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) saldrán a patrullar las calles de la capital y primer puerto sin los uniformes de la institución.

“Hemos tomado la decisión de trabajar 50/50. Lo que consiste en que el 50% de policías trabajará uniformados en el tema preventivo en todas las rutas que se establecerán y el otro 50 serán policías desplegados en distintos lugares. Es una medida que estamos tomando para frenar el ataque a las empresas de transporte”, comentó.

¿SERÁ EFECTIVA ESTA NUEVA ESTRATEGIA?

De acuerdo al exviceministro del Interior, Ricardo Valdez, mencionó que los casos delincuenciales en el país no se han visto reducidas, ya que, la PNP carece de herramientas tecnológicas que ayuden con la captura de criminales. “La Policía no está teniendo recursos para poder interceptar las llamadas extorsivas”.