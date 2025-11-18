Caen 2 extorsionadores con celulares y dinero: sus víctimas eran comerciantes y transportistas

En un nuevo golpe contra la criminalidad, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a dos extorsionadores con celulares y dinero, el cual se les exigía a comerciantes y transportistas de diversos sectores de Lima sur.

De acuerdo a la información compartida por el jefe de la División de Investigación de extorsiones, Víctor Revoredo, la PNP realizó un trabajo minucioso para dar con estas capturas. Además, reveló que la pareja de uno de los intervenidos se encuentra purgando condena en un establecimiento penitenciario del país.

“La Policía después de la transferencia del dinero, llegó a una agencia bancaria y logra intervenir a estas dos personas. Uno de ellos tiene a su pareja preso en el penal de Cañete. Encontramos el dinero que se le exigían a transportistas y a comerciantes de mercados”, manifestó.

SOBRE LA EXTRADICIÓN DEL MONSTRUO

Al ser consultado sobre la aprobación de la extradición de Erick Moreno Hernández alias ‘El monstruo’ al Perú, el coronel Víctor Revoredo saludó la decisión de las autoridades y aseguró que el criminal pagará por todos los delitos que se le imputan. “Todos los peruanos ganamos. Es un irrecuperable que estoy seguro que nunca más lo volveremos a ver en las calles”.