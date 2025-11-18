Gremios de transporte definirán en los próximos días la fecha de paro de 48 horas

Continúan los ataques extorsivos contra el transporte público en Lima. Este martes 18 de noviembre se registraron dos nuevos atentados: uno contra la cochera de la empresa El Rápido y otro en Puente Piedra, donde unidades de la empresa Pegaso fueron atacadas, dejando cinco buses completamente incendiados.

Ante esta situación, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, indicó que se ha reunido con los representantes de ambas compañías afectadas para evaluar las medidas frente a la advertencia de un paro de 48 horas, anunciado si ocurría un nuevo ataque vinculado a la extorsión en el transporte.

“Por el momento no está definido si vamos a acatar el paro de 48 horas, pero la movilización sí se realizará de todas maneras. En los próximos días coordinaremos para definir la fecha del paro”, señaló Palomino.

AMENAZAS A OTRAS EMPRESAS

A los ataques contra las empresas El Rápido y Pegaso se suman nuevas amenazas extorsivas contra otros operadores de transporte público en la capital. “Un chofer me comentó que le exigen aumentar el pago de la extorsión”, agregó Palomino.

Por ahora, los gremios de transporte público en la capital vienen coordinando la fecha del paro de 48 horas, en respuesta al aumento de los constantes ataques que afectan a las empresas del sector y exigiendo al Gobierno medidas severas contra la criminalidad.