Gremio de transporte pide ampliar Estado de Emergencia tras ataque a bus en SMP

Tras el reciente ataque armado contra un bus de la empresa de transporte San Germán en San Martín de Porres, decenas de usuarios reportaron la ausencia de unidades en Jesús María, una de las rutas principales que cubre la empresa.

“Triste la verdad porque no tenemos seguridad; así como le cae una bala al conductor, le puede caer a un pasajero. No sabemos cuándo pueden atacar”, expresó un usuario en diálogo con 24 Horas Edición Central.

COMUNICADO

Como se recuerda, los trabajadores de San Germán han venido denunciando constantes amenazas de una banda criminal, presuntamente integrada por extranjeros. Ante este nuevo atentado, el Gremio de Transporte Unido, que agrupa a transportistas del Cono Norte, Sur, Este y Oeste emitió un comunicado exigiendo la captura inmediata de los responsables del ataque contra el conductor de San Germán.

Asimismo, el gremio pidió la ampliación del Estado de Emergencia, pero con medidas más drásticas que permitan desarticular las redes de extorsión que operan en Lima. También solicitaron acciones específicas para neutralizar a las bandas criminales integradas por extranjeros, quienes, aseguran, vienen sembrando terror entre los transportistas y usuarios.