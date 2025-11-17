Caen implicados en crimen de policía en Carabayllo: banda se dedicaba al robo de camionetas

La madrugada del 23 de octubre, el alférez de la Policía Jordy Escobedo Mory, de 23 años, fue víctima de un ataque mientras se encontraba dentro de su camioneta blanca junto a su pareja. Según la Policía, los delincuentes dispararon hasta cinco veces al percatarse de que el agente había sacado su arma para repeler el ataque.

Tras dos semanas de investigaciones, la División de Homicidios logró capturar a tres implicados pertenecientes a la banda Los Malditos de Puente Piedra. Inicialmente considerado como un posible asesinato por encargo, el caso fue reclasificado como robo agravado con muerte subsecuente, ya que el grupo delictivo se dedicaba a robar camionetas en Lima Norte.

El jefe de la División de Homicidios, Cnel. Carlos Morales, detalló que gracias a las cámaras de seguridad se pudo establecer que los atacantes habían intentado previamente asaltar otro vehículo cerca de 10 cuadras antes, pero la víctima logró escapar.

LOS DETENIDOS

Entre los capturados figura Máximo López Yllaconza, quien habría realizado los disparos contra el policía. Los otros detenidos son Alfredo Huaripoma Dávila, quien abordó el vehículo del agente, y Kevyn Gamarra Bustamante, conductor del automóvil utilizado para la fuga. Todos cuentan con antecedentes por robo agravado, violencia contra la mujer y otros delitos. El operativo se realizó entre el 6 y 7 de noviembre, cuando primero fue detenido Gamarra Bustamante, y posteriormente López Yllaconza y Dávila.