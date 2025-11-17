Línea 1 del Metro de Lima proyecta ampliar capacidad a un millón de pasajeros diarios

La Línea 1 del Metro de Lima, que actualmente transporta más de 600 mil personas al día, proyecta ampliar su capacidad para atender hasta un millón de usuarios diarios, según anunció Manuel Wu, presidente del directorio del servicio. La iniciativa busca evitar la saturación en horas punta ante el incremento demográfico en la capital.

Wu detalló que, tras la firma de una adenda con ProInversión y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se incorporarán 31 trenes nuevos de seis coches, cada uno con capacidad para 1.200 pasajeros. “Hoy manejamos 55 mil personas por hora; queremos pasar a 70 mil u 80 mil, lo que equivale a transportar un Estadio Nacional por hora en hora punta”, señaló.

USUARIOS APOYAN MEDIDA

Diversos usuarios del Metro manifestaron su apoyo a la medida. “A veces hacen mucha cola en las tardes; si hubiera más vagones, sería más fluido y rápido”, señaló uno de los pasajeros. Otro agregó que la ampliación también ayudaría a mejorar el tránsito en las mañanas, especialmente durante la hora punta.

El presidente del directorio aclaró que no habrá incremento en la tarifa de los pasajes y que los trabajos se centrarán en la ampliación técnica del servicio, incluyendo obras eléctricas, mejoramiento de estaciones y cocheras. Además, se proyecta la construcción de una nueva estación en 28 de Julio, que permitirá la interconexión con la Línea 2 y facilitará el traslado de pasajeros del Metropolitano.