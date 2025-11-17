Villa El Salvador: enorme forado por obra de Sedapal es trampa mortal para vecinos

Un enorme forado de tres metros de profundidad se ha convertido en una trampa mortal para los vecinos de Villa El Salvador. El agujero, ubicado en la avenida Los Artesanos, habría sido originado por trabajos de Sedapal y, según residentes de la zona, permanece abierto desde hace cerca de un mes. La situación se tornó más grave esta mañana, cuando dos personas que viajaban en motocicleta cayeron de manera violenta al hueco, resultando heridos.

Las víctimas, que quedaron policontusas tras el accidente, fueron auxiliadas por transeúntes y trasladadas a un centro de salud cercano, donde se vienen recuperando. Los vecinos aseguran que desde hace semanas han advertido del peligro, especialmente durante la noche, debido a la escasa iluminación y la ausencia de barreras de seguridad. Indican que han presentado varios reclamos sin obtener respuesta oportuna por parte de la empresa estatal.

Tras el accidente, los moradores realizaron un plantón en plena vía para exigir que Sedapal repare de inmediato el forado y brinde garantías para evitar nuevos incidentes. También señalaron que este no es el único punto crítico generado por obras inconclusas en el distrito, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades municipales para supervisar los trabajos.

SEDAPAL SE PRONUNCIA

A través de un comunicado, Sedapal informó que solicitó a la empresa contratista San Miguel la activación del seguro correspondiente, lo que permitió trasladar a los heridos al centro de salud más cercano para recibir atención adecuada. Además, indicó que ya se repusieron los elementos de seguridad alrededor del forado para prevenir nuevos accidentes, mientras se evalúa la reparación definitiva de la zona afectada.