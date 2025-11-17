Dirigente de transporte arremete contra Jerí: “Está preocupado haciendo TikTok, mientras el problema es otro”

El representante del gremio de transporte urbano, Martín Ojeda, advirtió que ante la reciente ola de ataques a conductores, no habrá más actas de acuerdos con el gobierno hasta que se vean resultados concretos en la lucha contra la criminalidad.

El último fin de semana se registraron dos ataques: en San Juan de Miraflores, un pasajero falleció, y en San Martín de Porres, un sicario grabó el atentado contra un conductor que logró sobrevivir. Ojeda denunció que la situación pone nuevamente a los transportistas en el ojo de la tormenta, mientras los ataques y homicidios continúan.

COMANDANTE DE LA PNP RESPONDE

Por su parte, el Comandante General de la Policía, Óscar Arriola, aseguró que se mantiene un trabajo constante en la captura de bandas vinculadas a la extorsión, con un aumento de detenidos, armas de fuego y cartuchos incautados.

Sin embargo, Ojeda criticó la actitud del presidente José Jerí, señalando que sus últimas apariciones en redes sociales no reflejan la gravedad del problema. “Está preocupado haciendo TikTok, mientras el problema real es otro”, indicó.