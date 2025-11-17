SJM: velan restos de pasajero que murió en atentado contra combi en Pamplona Alta

Nuevas imágenes registradas por las cámaras de seguridad muestran los momentos posteriores a la muerte del joven de 33 años, víctima de una bala perdida que acabó con su vida cuando retornaba del trabajo. Sus restos fueron velados en su vivienda, donde familiares, amigos y vecinos lo recordaron entre profundo dolor como un hombre humilde, amable y siempre dispuesto a colaborar. “Él era muy bueno, tranquilo… iba y venía de trabajar sin problemas”, dijo una allegada conmovida.

Los familiares contaron que Luis Alfredo era el principal sustento de su hogar, especialmente ahora que su padre se encontraba accidentado. Su partida deja a su familia en una situación de desamparo. “Él sostenía la casa, siempre venía con sus compras”, relató una tía. Otros vecinos destacaron su responsabilidad y solidaridad, especialmente con sus hermanitas y padres. “Estamos muy dolidos… él cubría todo para su familia”, expresó una integrante de su comunidad religiosa.

El ataque se produjo cuando el joven estaba a pocos metros del paradero final y de su casa. Quedó atrapado en medio de un atentado dirigido al conductor de una combi. Tras esquivar un primer disparo, el atacante abrió fuego nuevamente en ráfaga, alcanzando mortalmente a Luis Alfredo Caja Salcedo, quien estaba sentado detrás del chofer. Testigos lamentaron la situación de inseguridad que viven a diario. “Uno ya no sabe si saldrá y regresará a casa”, comentó una vecina.

VIOLENCIA EN LAS CALLES

Este caso se suma a otros episodios de muertes por balas perdidas que reflejan los graves niveles de violencia en la ciudad. En el último año, un niño de 8 años murió tras recibir un disparo en la columna mientras viajaba con su madre por la avenida Tahuantinsuyo. En octubre, una madre de cuatro niños perdió la vida por un disparo en la cabeza mientras se trasladaba en una combi en Lurín. Estos hechos, cada vez más frecuentes, evidencian la urgencia de acciones firmes para evitar nuevas tragedias y proteger a la población.