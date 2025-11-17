Navidad Segura 2025: 583 policías resguardarán zonas comerciales durante celebraciones en Lima

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, presentó el plan de seguridad 2025 con motivo de las celebraciones navideñas en el Centro Histórico, destacando la creación de un comando unificado que reúne a representantes de la Municipalidad Metropolitana, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio Público y Sucamec, con el objetivo de agilizar la coordinación y la respuesta ante incidentes.

CÁMARAS INTELIGENTES

Como parte de la estrategia, se instalaron 19 cámaras de videovigilancia inteligente en los principales accesos al centro de Lima, capaces de detectar rostros y placas de vehículos requisitoriados, así como identificar a personas con orden de captura. Según el alcalde, estas medidas permitirán un mayor control y reacción en espacios de alta concurrencia.

Por su parte, el General Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, informó que 583 efectivos policiales estarán distribuidos en tres turnos para resguardar las zonas comerciales de mayor afluencia, incluyendo el Triángulo Grau, Mesa Redonda y Mercado Central, y se contemplan acciones durante el turno de amanecida para mantener un control sostenido.

Reggiardo señaló que esta experiencia no solo estará vigente durante la temporada navideña, sino que servirá como modelo para futuras intervenciones en otras zonas conflictivas de Lima, reforzando la seguridad ciudadana y la prevención del delito.