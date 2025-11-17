Capturan a banda implicada en asesinato de alférez en Carabayllo

La Policía Nacional del Perú confirmó la captura de tres presuntos integrantes de la organización delictiva Los Malditos de Puente Piedra, sindicados como responsables del asesinato del alférez Jhordy Escobedo Mori, ocurrido el pasado 22 de octubre en Carabayllo. El joven oficial, de 24 años, se encontraba dentro de su camioneta junto a su pareja cuando fue interceptado por los agresores.

Robo fallido en Carabayllo: así se reconstruyó el crimen

De acuerdo con la División de Homicidios, los detenidos —identificados como Kevin Gamarra Bustamante (33), Máximo Enrique López Aconza (31) y Alfredo Abelardo Guaripomo Dávila (27)— habrían actuado con la intención de robar el vehículo del alférez. La policía informó que momentos antes ya habían intentado sustraer otra camioneta en la misma zona, lo que descarta que se tratara de un ataque por encargo o un ajuste de cuentas.

La investigación señala que los criminales rodearon la unidad donde permanecía Escobedo y le dispararon en la cabeza. La hipótesis principal indica que el agente logró efectuar un disparo para repeler el ataque, lo que obligó a los delincuentes a huir sin llevarse el vehículo ni las pertenencias del oficial. Los sujetos escaparon en un automóvil rojo, presuntamente acompañado por otro vehículo amarillo.

Escobedo, quien prestaba servicios en la comisaría de Carabayllo, deja una pareja embarazada. La familia de la víctima esperaba compartir próximamente la noticia del embarazo, pero la violencia criminal truncó sus planes. Las autoridades continúan con las diligencias para reforzar la acusación contra los tres detenidos, quienes presentan antecedentes por robo agravado y otros delitos.