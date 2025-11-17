Ate: Vecinos cuestionan inacción policial tras violento incidente durante concierto

Los residentes de una zona residencial de Ate Vitarte denunciaron un violento incidente ocurrido alrededor de las 9 de la noche, cuando una detonación interrumpió la tranquilidad del barrio mientras aún transitaban familias y niños. Según relataron, varias personas fueron sorprendidas por la explosión justo cuando regresaban a casa, y una madre con dos pequeños habría evitado por segundos quedar en la línea del ataque. La preocupación entre los vecinos es evidente: aseguran que la jornada dominical terminó marcada por el estruendo, el miedo y la imposibilidad incluso de completar su almuerzo debido al ruido previo al estallido.

Explosión, disparos y denuncias contra presunto personal de seguridad

Los testimonios de la mañana siguiente coincidieron en describir vidrios rotos, rastros de sangre y un clima de incertidumbre. Pese a lo ocurrido, el espectáculo musical instalado en la zona no se detuvo y continuó con el mismo volumen, según indicaron. Los residentes señalaron que, minutos después de la explosión, un grupo de jóvenes —presuntamente miembros del equipo de seguridad del cantante Chacalón Junior— salió por un portón cercano portando armas y dirigiendo amenazas a quienes buscaban asomarse para comprender qué había sucedido.

Varios vecinos afirmaron que estos sujetos, algunos aparentemente menores de edad, intimidaron a la zona exigiendo que nadie abandonara sus viviendas y que apagaran sus luces. También mencionaron que escucharon disparos posteriores a la detonación, lo que incrementó la sensación de descontrol. Quienes se encontraban con niños pequeños relataron que temieron por su integridad cuando observaron a los armados correr por la calle “buscando al responsable” de arrojar el explosivo.

Finalmente, los residentes criticaron la demora policial, asegurando que los agentes llegaron aproximadamente media hora después. Aunque se acercaron a la motocicleta afectada por la explosión, los vecinos cuestionaron que no se realizara un operativo inmediato para ubicar a los presuntos responsables. Para ellos, la zona quedó momentáneamente sin resguardo mientras seguía desarrollándose el espectáculo musical como si nada hubiera ocurrido.