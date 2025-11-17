Cluber Aliaga: “Las extorsiones pueden desaparecer, pero surgirán nuevas modalidades delictivas”

Ante los constantes casos criminales que se vienen registrando en el Perú, y las estrategias del Gobierno de José Jerí para reducir las cifras, los planes del Ejecutivo no están dando resultados, por lo que, el exministro del Interior (Mininter), Cluber Aliaga, compartió su punto de vista.

En conversación con 24 Horas Mediodía, el extitular del Mininter enfatizó que a pesar de los resultados positivos que puedan obtener en los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la captura de delincuentes, los casos de inseguridad ciudadana continuarán registrándose.

“La Dircote podría ser reducida en un 80% y ese personal especializado podría pasar a las filas de la División Antiextorsiones de la PNP (…) Si hacemos una lucha inteligente y eficaz contra las extorsiones, los números desaparecerán, pero surgirán nuevas modalidades delictivas, porque la delincuencia ha existido siempre”, comentó.

DESPLIEGUE MILITAR EN LAS CALLES

De acuerdo al representante de Transportes Unidos, Martín Ojeda, se debe realizar un despliegue militar en las calles del Perú, especialmente, en las fronteras del territorio peruano, ya que, criminales ingresan al país ante el escaso resguardo.