Martín Ojeda exige salida del director de Migraciones por constantes ataques a transportistas

Luego de que el último fin de semana se registrara un ataque contra un bus de transportes público de la empresa San Germán en San Martín de Porres (SMP), el representante de Transportes Unidos, Martín Ojeda, anunció que, si se vuelve a tener un nuevo atentado contra el gremio, acatarán un paro de 48 horas.

Además, Ojeda hizo un llamado al Gobierno presidido por José Jerí para que pueda desplegarse agentes de las Fuerzas Armadas en las calles de Lima, así como también, solicitó el retiro del director de Migraciones, ya que, considera que por las fronteras ingresan delincuentes de diversos países de la región.

“Estamos en guerra. Esto es terrorismo urbano. Pedimos fortalecimientos de las fronteras, que retiren al director de Migraciones inmediatamente. Se debe poner un Estado duro fronterizo. Que salga el Ejército de una vez”, enfatizó a 24 Horas Mediodía.

NECESITAMOS RESULTADOS

A pesar de las estrategias que está implementando el Gobierno para reducir los casos criminales en el país, especialmente en el sector transporte, Martín Ojeda fue claro y envió un mensaje al Ejecutivo. “Respeto al primer ministro y al de Transportes, pero acá mandan resultados, pero estamos viviendo en un infierno”.