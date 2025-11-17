Lima activa operativo “Navidad Segura” con IA, drones y mayor control de aforo

La Municipalidad de Lima presentó el operativo “Navidad Segura” en pleno corazón del Mercado Central, una de las zonas de mayor movimiento comercial en diciembre. Durante la actividad, se informó que más de mil agentes entre policías, serenos, brigadistas, inspectores y personal de Defensa Civil participarán en las labores de supervisión. El despliegue incluye el apoyo del Ejército del Perú, que instaló un puesto de comando móvil para reforzar la gestión de emergencias.

Refuerzo de videovigilancia e implementación de drones en el Centro de Lima

Como parte del plan, la comuna anunció la instalación de nuevas cámaras con sistemas de inteligencia artificial que permitirán regular el aforo en las galerías y en los accesos al conglomerado comercial. La red de videovigilancia estará enlazada directamente con el centro de control municipal. También se incorporaron drones capaces de identificar zonas de riesgo y variaciones de temperatura que puedan alertar sobre posibles incidentes, tanto en horario diurno como nocturno en alta actividad que se registra durante estas fechas en Mesa Redonda.

Las autoridades señalaron que el operativo se desarrollará en coordinación con los comerciantes, quienes en semanas previas advirtieron sobre el incremento de visitantes y las dificultades para controlar la afluencia. La zona del Triángulo de Grau y las cuadras adyacentes también estarán incluidas dentro del perímetro de vigilancia. Desde hoy ya se encuentran activados los equipos de rescate, las unidades de fiscalización y personal especializado en prevención de desastres.

Mientras se realizaba la presentación del plan, se registró el cierre de varias cuadras de la avenida Abancay debido a la presencia de un numeroso grupo de manifestantes que llegó hasta el Congreso de la República. El jefe policial indicó que se garantizará el derecho a la protesta, pero sin permitir acciones violentas. Asimismo, recordó que continúa en evaluación un eventual paro de transportistas anunciado por un sector del gremio tras los hechos ocurridos en San Martín de Porres.