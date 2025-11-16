Caen alias “La China” y “Cucaracha” por extorsionar a comerciantes en VES

En un importante operativo de los agentes de la Depincri, que fue posible gracias a un amplio trabajo de tecnología, con el uso de drones en las avenidas Velasco Astete y Micaela Bastidas, en Villa El Salvador, se logró identificar y detener a dos peligrosos integrantes de la banda criminal denominada “Los Avezados del Cerro”.

De acuerdo a informes policiales, esta organización criminal extorsionaba a diversos comercios de la zona y en sus propios videos, los hampones exhibían pistolas y armamento de guerra para intimidar a sus víctimas.

Uno de los intervenidos fue identificado como Steven Jordi Gaspar Casilla, de 30 años, conocido en el mundo del hampa con el alias de “Cucaracha”.

Cayó junto a su cómplice

Este sujeto hasta hace poco venía amenazando por medio de chats extorsivos, exigiendo una suma de 30 mil soles para no atentar contra la vida de una de sus víctimas.

Junto a alias “Cucaracha”, también fue capturada Margarita Atoche, conocida como “La china”, otra integrante de la organización que, en sus vídeos, exhibía armamento de guerra para intimidar a sus víctimas.

Cabe señalar que, ambos serán puestos a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones y dar con los demás responsables de atemorizar día a día a los comerciantes en el distrito de Villa El Salvador.