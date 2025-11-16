Sicarios disparan contra conductor de la empresa San Germán en SMP

En un domingo familiar, en pleno estado de emergencia, en el distrito de San Martín de Porres un bus lleno de pasajeros fue atacado a balazos a plan luz del día.

El presunto sicario desató la ráfaga de balas contra el conductor sin importarle que la unidad estaba repleta de pasajeros, según primeros reportes el chofer resultó herido, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital del sector.

Chofer sobrevive al ataque

De acuerdo a algunos testigos de este feroz ataque, el conductor de 69 años habría sobrevivido a la balacera, que fue a pocos metros de un centro educativo y lo más alarmante es que el presunto extorsionador grabó el ataque para luego subirlo a las redes sociales.

Como se sabe, se han reportado múltiples ataques violentos contra buses de transporte público en el distrito de San Martín de Porres (SMP) en los últimos meses, principalmente relacionados con la extorsión por cobro de cupos a las empresas de transporte.

Cabe indicar que, la empresa San Germán ha reportado amenazas por parte de bandas de extorsionadores y ha tenido que recortar rutas y suspender servicios por la ola delincuencial y la falta de seguridad para sus conductores.