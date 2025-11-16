Pasajero muere durante balacera dentro de una combi en SJM: el objetivo del sicario era el chofer

Según primeras investigaciones, un joven de 25 años murió baleado anoche dentro de una combi en el sector de Pamplona Alta, distrito San Juan de Miraflores (SJM), pese al estado de emergencia vigente en la capital.

El ataque se registró cuando la combi circulaba por una vía principal, el sujeto que fingía ser pasajero abrió fuego dentro de la unidad que estaba casi llena, desatando el terror, todos querían escapar de la unidad.

CONTRA EL CONDUCTOR

Testigos señalan que el sicario detuvo la combi como si fuera a descender y, al abrirse la puerta, disparó contra el conductor varias veces. El chofer logró esquivar el ataque, pero las balas alcanzaron al pasajero Luis C.

La víctima fue trasladada al hospital María Auxiliadora, pero llegó sin vida. El atacante huyó y se mezcló entre los transeúntes. La policía activó inmediatamente el plan Cerco pero no lograron detener al agresor, informa Correo.