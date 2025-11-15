Campaña navideña arranca con fuerza en Mesa Redonda: juguetes, adornos y árboles para todos los gustos

La Navidad ya se siente en Mesa Redonda. Las galerías del Mercado Central lucen repletas de productos festivos que se venden “como pan caliente”: juguetes, árboles de Navidad, nacimientos y figuras de Papá Noel marcan el inicio oficial de la campaña navideña. Los comerciantes aseguran que la afluencia de público ha comenzado a incrementarse y que este año llegan con precios variados para ajustarse a todos los presupuestos.

Los juguetes son los protagonistas. Entre las novedades destacan dinosaurios interactivos con movimiento y sonido, cuyos precios pueden ir desde S/ 76.90 hasta modelos más sofisticados que superan los S/ 450. Para las niñas también hay variedad: muñecas como las “nenucos” que ríen, lloran y hasta hacen pipí, o la “Baby Live” que crece y tiene más de 70 sonidos. “Lo más económico está desde S/ 89.90”, señalan los vendedores, quienes aseguran que estas opciones son las preferidas para los regalos del 24 de diciembre.

La figura de Papá Noel tampoco falta. Los comerciantes ofrecen modelos de distintos tamaños, desde 60 hasta 90 centímetros, con precios que pueden bajar hasta S/ 130 en el caso de los más grandes. Para quienes buscan mantener el sentido religioso de estas fechas, los nacimientos siguen siendo infaltables: desde versiones pequeñas hasta conjuntos completos de la Sagrada Familia, con vestidos clásicos o modernos, a diversos precios según el tamaño y el diseño.

PARA TODOS LOS BOLSILLOS

El recorrido revela además la importancia de hacer compras en familia, una tradición que muchos mantienen pese a las dificultades económicas. Finalmente, los árboles de Navidad continúan siendo un elemento central en la decoración del hogar. Hay modelos realistas, coposos y exclusivos tipo bisagra, cuyos precios varían entre S/ 100 y S/ 300. Desde las tiendas 2187 y 2188 del cuarto piso de la galería Mercado Central, los comerciantes invitan a los clientes a “elegir su propio árbol, sin estafas”, mientras el espíritu navideño empieza a llenar las calles del Centro de Lima.