Furor por Shakira: fans abarrotan alrededores de Estadio Nacional en su primera fecha en Lima

El primer concierto de Shakira en Lima desató una intensa ola de euforia en los alrededores del Estadio Nacional, donde cientos de fanáticos llegaron desde muy temprano para asegurar su ingreso. La gira “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” contempla tres fechas en la capital, y la presentación del 16 de noviembre ya se encuentra completamente agotada, confirmando el esperado sold out y la enorme expectativa por el regreso de la artista colombiana.

Esta serie de conciertos tiene un significado especial tanto para Shakira como para su público peruano. El pasado 16 de febrero, la cantante tuvo que cancelar su presentación en Lima debido a una complicación abdominal que la llevó de emergencia a una clínica, dejando a miles de seguidores a la espera de una nueva oportunidad. “Soy súper fan desde muy chiquita”, contó una asistente, quien guardó su entrada desde febrero y celebró finalmente poder verla en vivo. Otra joven señaló emocionada: “Llevo esperándolo desde octubre del año pasado”.

El entusiasmo también se trasladó a las calles, donde la llamada “fiebre de la loba” impulsó a numerosos comerciantes a ofrecer todo tipo de productos alusivos a la cantante. Gorros, colas temáticas, maquillajes y hasta “pollitos” de peluche fueron parte de la variada oferta para los fans. “Estamos vendiendo todo lo que es temático de Shakira… son tres días de éxito para ella y para nosotros”, comentó un vendedor. Otra comerciante celebró que la frase “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” parecía hacerse realidad: “Estoy facturando, sí. Termino y entro al concierto”.

ÚLTIMA FECHA DISPONIBLE

Con la alta demanda registrada desde el primer día y el amplio surtido de souvenirs en las inmediaciones del estadio, todo indica que la última fecha disponible también se agotará en cuestión de horas. La expectativa, la emoción y el ambiente festivo confirman que el regreso de Shakira a Lima se vive como un verdadero acontecimiento entre sus seguidores.