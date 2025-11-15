Banda de robacasas vuelve a atacar: ingresan a vivienda en SMP mientras familia dormía

Una banda de robacasas volvió a sembrar el terror en Lima Norte. Esta vez, tres delincuentes llegaron hasta la calle Los Tulipanes, en San Martín de Porres, e ingresaron a una vivienda mientras sus ocupantes dormían. Según el registro de una cámara de seguridad, dos sujetos forzaron la reja principal mientras una mujer actuaba como campana desde el exterior. En cuestión de minutos, se llevaron diversos objetos electrónicos y personales.

La víctima relató que, mientras descansaba junto a su esposa, los ladrones sustrajeron una laptop, un PlayStation, una tablet, una cartera, un dron y otros artículos de valor, cuyo monto total asciende a aproximadamente S/10 mil. “Yo y mi esposa estábamos durmiendo… Me robaron varios equipos, entre todos suman unos diez mil soles”, contó el afectado, visiblemente indignado por la facilidad con la que la banda ingresó a su vivienda.

Los vecinos denunciaron que la zona carece por completo de patrullaje policial y de serenazgo, situación que ha permitido que la inseguridad se apodere del barrio. “No pasan serenazgos, rara vez se ve uno”, comentó un residente. Otro vecino señaló que caminar por la zona se ha vuelto riesgoso: “No hay seguridad, uno sale con miedo. Los rateros son los que nos asustan en la calle”.

POLICÍA NUNCA LLEGÓ

Tras el robo, el agraviado acudió a la comisaría para presentar la denuncia; sin embargo, aseguró que los agentes se negaron a recibirla alegando falta de jurisdicción y ausencia de patrullero. “Me hicieron esperar toda la tarde y nunca llegaron”, denunció. Según los vecinos, esta banda sería la misma que ya habría ingresado a otra vivienda en Los Olivos bajo el mismo modus operandi, lo que evidenciaría una actividad delictiva sostenida en la zona.