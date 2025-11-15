Víctima de robo denuncia que no le permiten identificar su iPhone recuperado en operativo

Un joven fue víctima de un robo al paso en Chacarilla, el jueves 13, en las inmediaciones de la avenida Caminos del Inca y el jirón Monterrey. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto a bordo de una moto sube a la vereda y arrebata el iPhone del afectado, quien incluso corrió tras el delincuente, pero no logró alcanzarlo. La escena se viralizó debido a los gritos de auxilio registrados en el video.

Días después, el joven, identificado como Carlos Marchena, vio en diversos medios de comunicación que la Policía había recuperado 15 celulares —entre ellos 11 iPhones— durante un operativo de la comisaría de Chacarilla del Estanque. El resultado fue posible gracias a una denuncia ciudadana y al rastreo del teléfono de otra víctima que también fue asaltada en la misma zona. Marchena acudió a la dependencia policial con la esperanza de reconocer su equipo.

Sin embargo, el afectado denunció que en la comisaría no le permitieron verificar si su teléfono estaba entre los incautados, pese a que su iPhone 16 Pro —valorizado en S/ 6,500— figura en una denuncia formal. Según explicó, los agentes le mostraron dispositivos que no coincidían con el suyo y le informaron que su equipo estaría lacrado como parte de la investigación fiscal. Marchena también señaló que, durante la intervención policial, el rastreo de su celular marcó por última vez en Barrios Altos, cerca de la zona de Las Malvinas.

BANDA “LAS ROSAS”

El operativo, a cargo de la Divpol Sur 1, permitió la captura de dos personas por el presunto delito de receptación, vinculadas a la banda “Las Rosas”. Ahora, Marchena solicita apoyo para esclarecer el paradero de su teléfono y pide que se exhiban todos los equipos recuperados para que las víctimas puedan identificarlos. Asegura que agradece la rápida acción policial, pero exige transparencia en el proceso para cerrar este episodio que aún lo mantiene en incertidumbre.