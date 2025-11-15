Barrios Altos: incendio deja vivienda inhabitable y provoca la muerte de nueve mascotas

Un incendio consumió por completo una vivienda ubicada dentro de una antigua quinta en la cuadra 3 del jirón Lucanas, en Barrios Altos, dejando el inmueble totalmente inhabitable. El siniestro generó momentos de desesperación entre los residentes, quienes intentaron auxiliar a la familia afectada mientras las llamas avanzaban con rapidez por la estructura de quincha y adobe.

El fuego provocó la muerte de ocho gatitos y un perrito que no pudieron ser rescatados, pese a los esfuerzos de los vecinos. La dueña de la vivienda, entre lágrimas, relató que la explosión de un balón de gas habría sido el origen del siniestro, que consumió su cuarto, la cocina y los medicamentos que necesitaba para su tratamiento. “Se han muerto mis animales que mi hijo rescataba… todas mis pastillas se han quemado”, lamentó.

Según información brindada por los bomberos, el incendio se inició en un solar contiguo y se propagó rápidamente debido a los materiales antiguos de la construcción. La emergencia también generó preocupación entre los vecinos, quienes denunciaron la presencia de numerosos almacenes clandestinos en la zona. Hasta el lugar llegaron inspectores de Fiscalización de la Municipalidad de Lima para clausurar varios de estos locales, cuyos stickers evidenciaban su funcionamiento irregular.

VÍCTIMAS PIDEN AYUDA

La familia afectada, compuesta por un adulto mayor, un joven con condiciones especiales y varios animales rescatados, ha quedado en completa vulnerabilidad y solicita apoyo de la ciudadanía. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al número 991 122 497, a nombre de Gerardo Aguilar. Los vecinos, por su parte, exigen una mayor fiscalización en estas fechas para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.