Callao: pescador desaparece tras hundimiento de embarcación en altamar

Lo que debía ser una jornada más de pesca terminó en tragedia. Alex Silupú Arévalo, pescador de 35 años proveniente de Paita, Piura, salió junto a siete tripulantes desde el Callao para internarse mar adentro, pero el pasado miércoles 12 de noviembre la embarcación sufrió un desperfecto y se hundió repentinamente. De los ocho ocupantes, Alex fue el único que no logró sobrevivir ni ser rescatado.

Según relataron los sobrevivientes, la nave presentó inicialmente problemas en el motor. “No estaba acelerando el bote”, comentaron. Minutos después, el patrón revisó el tablero y detectó una luz roja encendida. Al inspeccionar la parte baja del bote, descubrió que el agua estaba ingresando rápidamente. En pleno hundimiento, el encargado de la embarcación pidió auxilio desesperado por radio: “Compañero, se corta la comunicación… por favor ayúdennos. Se hunde la lancha”.

La familia de Alex viajó desde Piura hasta Lima para exigir a la Marina de Guerra que se intensifique la búsqueda con buzos especializados. Su hermana, Evelyn Silupú, cuestionó el tiempo perdido en las labores de rescate: “Dicen que rescataron a los siete, los regresaron y recién volvieron a buscar a mi hermano. Han perdido dos días”. Consciente de que las posibilidades de hallarlo con vida son mínimas, pide al menos recuperar su cuerpo: “Queremos buzos que vean si mi hermano está atrapado ahí”.

DENUNCIAN NEGLIGENCIA

Los familiares también denunciaron presunta negligencia por parte de los dueños de la embarcación, quienes no habrían proporcionado chalecos salvavidas. Además, señalaron versiones contradictorias de los sobrevivientes sobre los últimos momentos en que Alex fue visto. “Primero dicen que lo vieron en un balón de gas, luego que no lo vieron para nada”, cuestionó Evelyn. Intentamos comunicarnos con los responsables de la nave, pero hasta el cierre de este informe no hubo respuesta.