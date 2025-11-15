Asalto en barbería de Chorrillos: delincuentes armados roban camioneta tras amenazar a clientes

En cuestión de segundos, la tranquilidad de una barbería en Chorrillos fue interrumpida por las amenazas de tres delincuentes armados. El asalto ocurrió en el cruce de la avenida San Martín con la avenida Túpac Amaru, donde el sonido de las máquinas y tijeras fue reemplazado por gritos y advertencias como “¡Quédate ahí, te mato!”. Los clientes, que habían llegado solo para un cambio de look, terminaron levantando las manos por miedo a ser atacados.

Según los testigos, el robo no duró más de dos minutos. Los criminales no solo exigían pertenencias de valor, sino que buscaban un objeto específico. Por ello revisaron a cada cliente hasta encontrar lo que realmente querían: las llaves de una camioneta Toyota Hilux estacionada afuera del local. Tras obtenerlas, escaparon rápidamente del lugar sin dejar rastro.

Vecinos y comerciantes aseguran que esta no es la primera vez que la zona es blanco del crimen. En noviembre del 2024, un hombre armado ingresó a otra barbería del sector y asesinó de un disparo en la cabeza a un joven de 18 años que se resistió al robo. Pese a la presencia de una caseta de serenazgo a pocos metros, denuncian que no se observan patrullajes frecuentes y que la inseguridad ha aumentado peligrosamente.

INVESTIGACIONES EN CURSO

El caso se encuentra en investigación, mientras los afectados piden mayor presencia de serenos y policías para prevenir nuevos hechos delictivos. Los comerciantes esperan que las autoridades identifiquen a los responsables del reciente asalto y que la zona vuelva a estar resguardada con mayor frecuencia.