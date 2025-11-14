Surco: PNP frustra cobro de cupos a empresaria y captura a banda extranjera

La Policía Nacional del Perú detuvo en Santiago de Surco a dos presuntos integrantes de una organización dedicada a la extorsión, quienes habían sido denunciados por una trabajadora del rubro de la pastelería. Según la PNP, los intervenidos fueron sorprendidos en plena acción luego de días de seguimiento por parte de personal especializado.

Extorsionaban a empresaria con amenazas y arma de fuego

El coronel Reboredo informó que los agentes de la División de Extorsiones actuaron tras recibir reportes de intimidación contra la víctima, quien había señalado ser presionada para entregar dinero a cambio de una supuesta “protección”. Los sujetos merodeaban el local con un arma de fuego y generaban temor para forzar los pagos.

La intervención se realizó bajo flagrancia, tras un trabajo conjunto entre detectives e inteligencia policial. Durante la captura se incautaron un arma, municiones, dinero, un vehículo, una tarjeta vinculada a depósitos y una carta usada para exigir los cupos. Todo el material fue asegurado como evidencia para la investigación en curso.

El alto mando policial destacó que este operativo se concretó bajo la dirección del general Conde. La PNP remarcó que los detenidos serían responsables de intentar cobrar “seguridad criminal” y que no se descarta que existan más víctimas. Las diligencias continúan para determinar la real dimensión de la organización.