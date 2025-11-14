Jóvenes de la 'Generación Z' marchan en el centro de Lima sin mayores incidentes

Una multitud integrada mayoritariamente por jóvenes realizó esta tarde una marcha en el Cercado de Lima, convocada por colectivos identificados con la Generación Z. Los manifestantes iniciaron su desplazamiento desde la plaza Dos de Mayo alrededor de las cinco de la tarde y recorrieron la avenida Nicolás de Piérola con la intención de llegar al Congreso de la República.

Movilización avanza hacia Plaza Francia

Sin embargo, a una cuadra del Legislativo, en la intersección del jirón Guayaquil con la avenida Abancay, el grupo se encontró con un importante cordón policial que bloqueó el avance. Tras ese cierre, los participantes retrocedieron en dirección al Palacio de Justicia y continuaron su desplazamiento sin registrarse enfrentamientos.

La movilización se dirige ahora hacia la Plaza Francia, punto simbólico donde murió el rapero Eduardo Ruiz, conocido como Truco, durante una protesta anterior. Voceros del colectivo indicaron que su presencia en la zona busca rendir un homenaje y reiterar sus demandas de justicia.

Consultado por la prensa, el representante juvenil Luis Rojas señaló que entre los principales reclamos figuran la atención a los fallecidos en el actual contexto político, la anulación de normas que consideran perjudiciales y el pedido de renovación total de las autoridades. También rechazó recientes afirmaciones del presidente encargado del Congreso sobre posibles actos violentos, remarcando que la protesta se ha desarrollado de forma pacífica.