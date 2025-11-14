Extorsionadores utilizaban equipos no rastreables para coordinar cobros ilegales

La Policía Nacional del Perú reveló nuevas evidencias sobre el accionar de “Los Injertos de San Juan de Lurigancho”, grupo que habría surgido tras la caída de la organización criminal encabezada por “Loco Aroni”. Los agentes detectaron que algunos de sus remanentes continuaron operando en la zona, cobrando cupos a comerciantes y pequeños negocios. Parte de su modus operandi quedaría expuesto en mensajes que muestran la intimidación directa contra sus víctimas, incluso reclamándoles por haber denunciado los hechos.

Investigación fiscal y nuevos hallazgos

Según informó el coronel Revoredo, la denuncia vinculada a este caso cuenta con una carpeta fiscal abierta desde finales de setiembre de 2025, la cual pasó recientemente a la nueva División de Investigación de Extorsiones para acelerar las diligencias. Esta unidad especializada logró identificar hasta tres niveles dentro de la estructura extorsiva y rastrear cuentas vinculadas a lugartenientes y cabecillas. Además, incautaron teléfonos de uso limitado, escogidos por los presuntos delincuentes para evitar el rastreo habitual de los smartphones.

Los investigadores advierten que los mensajes recuperados reflejan un alto nivel de violencia psicológica, ya que los extorsionadores no solo exigían pagos, sino que increpaban a la víctima por atreverse a denunciar. A pesar de estos indicios, algunos familiares de los detenidos intentan cuestionar el proceso alegando que la persona afectada habría tenido antecedentes en un presunto caso de fraude, información que será evaluada dentro de la investigación en curso.

“Los Injertos de SJL” se han venido expandiendo en los últimos meses, tomando el control de zonas donde comerciantes textiles y emprendedores han sido blanco de amenazas constantes. La Policía sostiene que la identificación de estos tres eslabones de la cadena extorsiva permitirá avanzar en el desmantelamiento de la organización y esclarecer el alcance real de sus operaciones en el distrito.