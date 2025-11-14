Defensoría del Policía: denuncias contra fiscales aumentan en 2025 por incidentes en intervenciones

La controversia generada tras el enfrentamiento entre la fiscal Lucy Flores Tasayco y agentes del Depincri de El Agustino continúa escalando. La fiscal adjunta del 4° despacho de la Primera Fiscalía Corporativa de La Victoria–San Luis presentó una denuncia por violencia contra la mujer en la modalidad de maltrato psicológico contra uno de los policías involucrados, señalando que el efectivo —identificado como Jack Harry Soria Panduro— le habría gritado y generado un clima hostil durante la intervención del pasado 29 de octubre.

Investigación en curso y versiones enfrentadas

En su denuncia, la fiscal sostiene que los videos difundidos sobre el altercado fueron editados y recortados con el propósito de perjudicarla, generando burlas, cuestionamientos públicos y un “juicio mediático” que, según afirma, ha vulnerado su dignidad y el debido proceso. Remarca que las imágenes no mostrarían el contexto completo del intercambio previo que la llevó a romper el acta policial.

Por su parte, el abogado del suboficial Soria Panduro tomó posición señalando que, si bien las actas de intervención pueden ser corregidas o completadas cuando corresponde, en este caso no se habría manejado adecuadamente la situación. Agregó que la denuncia presentada por la fiscal carece de sustento porque, a su juicio, no existió maltrato psicológico.

Desde el Ministerio Público informaron que el incidente ya fue derivado a la Autoridad Nacional de Control del MP, que conducirá las indagaciones correspondientes. No obstante, el caso vuelve a poner en evidencia las tensiones persistentes entre fiscales y policías. Según la Defensoría del Policía, en lo que va del 2025 se han registrado 13 denuncias contra fiscales por situaciones similares, cifra mayor a las ocho contabilizadas en 2024.