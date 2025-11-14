Vecinos de Comas viven atemorizados por constantes enfrentamientos

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que dos grupos de sujetos llegaron corriendo a una calle de Comas portando piedras, palos y otros objetos contundentes. Desde otro ángulo se observa cómo el bando rival responde del mismo modo, arrojando proyectiles que incluso impactaron en la vivienda y el vehículo de un residente.

Enfrentamientos registrados por cámaras de seguridad en Comas

Este episodio ocurrió apenas dos días después del asesinato de Giovanni Samán Espinoza (21), un militar atacado por una turba de presuntos barristas tras presenciar un partido de fútbol en una losa deportiva de Villa Sol, en Los Olivos. La población afirma que hechos de violencia similares se repiten con frecuencia, generando temor permanente entre las familias.

En medio del enfrentamiento, un patrullero llegó a la zona, pero solo uno de los agentes descendió para intentar dispersar a los agresores utilizando su vara de reglamento. Pese a ello, los grupos continuaron lanzándose objetos y avanzando hacia sus oponentes sin detenerse ante la presencia policial.

El caos se trasladó hasta la avenida Túpac Amaru, donde, según las imágenes grabadas por vecinos, varios individuos armados con hachas y sables corrieron tras un transeúnte que no había advertido lo que ocurría. El hombre terminó siendo golpeado en el rostro mientras los residentes observaban desde sus ventanas esta violenta confrontación, que algunos atribuyen a disputas entre hinchas.