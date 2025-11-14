Las Victoria: Despliegan operativo de control de identidad

En el marco del estado de emergencia, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria, desplegaron un mega operativo de control de identidad en el cerro San Cosme.

Las autoridades llegaron al lugar en mención a primeras horas de la mañana y procedieron a intervenir a los mototaxistas que circulaban por la zona, a fin de solicitarles la documentación correspondiente.

TRABAJOS DE LIMPIEZA

Asimismo, los agentes municipales procedieron con el recojo de gran cantidad de basura que invadía la vía pública. Los desperdicios dejados por los comerciantes ambulantes y estibadores de la zona fueron recogidos por un camión.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el gerente de Fiscalización de La Victoria señaló que el Municipio viene trabajando en campañas para concientizar a los vecinos y comerciantes a fin de evitar que la zona se llene de basura.