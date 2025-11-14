Criminalidad no cesa en Los Olivos: Mujer hace de 'campana' y su pareja roba en casas

Los casos de inseguridad ciudadana no disminuyen en Lima a pesar del estado de emergencia que rige en la capital y Callao. Esta vez, los hampones han empleado una nueva estrategia para robar en las viviendas de Los Olivos.

¿CÓMO INGRESARON A LA CASA?

Cámaras de seguridad del distrito captaron a una mujer y hombre caminado por las calles, sin embargo, sus movimientos formaban parte de una estrategia para conocer si el predio al que iban ingresar se encontraba libre.

Al ver que no había nadie que impida el atraco, la fémina hizo la labor de ‘campana’, mientras que su pareja entraba a la vivienda. Una vez en el interior, se dio cuenta que la familia se encontraba descansando, por lo que, tuvo que ser sigiloso al momento de apoderarse de los artefactos que halló.

Una vez con el botín, la mujer y hombre emprendieron la fuga con rumbo desconocido con laptops, celulares y dinero, todo lo ultrajado asciende un costo de S/17 mil. Ante esta situación, los vecinos de Los Olivos pidieron mayor vigilancia por las calles del distrito.